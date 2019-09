Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Unbekannte Quartett beschädigt Drogerie-Eingangstür - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße 21.09.19, 06.35 Uhr

Die Polizei Helmstedt fahndet nach vier unbekannten Tätern, die am Samstagmorgen in der Helmstedter Innenstadt eine Eingangstür eines Drogerie-Marktes beschädigten und danach davonliefen. Ein Zeuge hatte die vier mutmaßlichen Täter am Geschäft in der Neumärker Straße beobachtet und sofort die Polizei verständigt. In seiner ersten Meldung hieß es, dass das Quartett zu Fuß in Richtung Harsleber Torstraße flüchte. Eine Fahndung verlief jedoch im Anschluss ohne Erfolg. Daher hoffen die Ermittler, dass weitere Zeugen die flüchtenden Täter beobachtet haben. Die Unbekannten waren zwischen 18 und 20 Jahre alt. Die meisten seien dunkel gekleidet gewesen, einer habe ein weißes Oberteil getragen, so ein Beamter. Hinweise bitte an die Polizeiwache unter der Rufnummer 05351-5210.

