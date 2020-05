Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 29.05.2020; hier Zeugenaufruf zum Waldbrand Hasselbach am 19.05.2020; RZ-Bericht am 20.05.2020

Altenkirchen-Hasselbach (ots)

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen zu dem Waldbrand in Hasselbach am 19.05.2020 wurde bekannt, dass sich bei Eintreffen der Feuerkräfte in der Nähe des Brandortes vier junge Männer, vermutlich Spaziergänger aufhielten, die eventuell als Zeugen in Frage kommen könnten. Die Personen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

