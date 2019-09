Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Navi-Diebe unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

In der Nacht von Sonntag (22.09.) auf Montag (23.09.) waren in Meerbusch Unbekannte unterwegs, die sich auf den Ausbau von fest eingebauten Navigationssystemen spezialisiert haben. Insgesamt waren neun Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller betroffen. In Meerbusch-Osterath machten sich die Täter am Rudolf-Lensing-Ring, dem Schwertges- und dem Franz-Marc-Weg an insgesamt vier Modellen der Hersteller Mercedes (1) und Volkswagen (3) zu schaffen.

In Strümp waren die Automarder auf dem Schloßendweg, dem Birkenweg, sowie den Straßen "Am Kapellengraben" und "Auf dem Hahn" unterwegs. Hier traf es neben einem BMW, auch vier Mercedes Limousinen. Ziel der Diebe in Meerbusch waren die festinstallierten Navigationssysteme.

Nach ersten Ergebnissen drangen die Diebe in einige der betroffenen Autos durch die zuvor eingeschlagenen Fenster ein. Bei einigen Fahrzeugen ist die Art und Weise, wie sie in die Innenräume gelangten, noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Spurenauswertung dauert an.

Mögliche Zeugen der geschilderten Vorfälle werden gebeten, sich unter 02131 300-0 mit dem Fachkommissariat 14 in Neuss in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Navidiebe vor. Sie setzt dabei auch auf die Mithilfe der Anwohner und ruft dazu auf, bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110 zu wählen. Zu solchen Beobachtungen kann schon ein Scheibenklirren in der Nacht oder ein fremdes Fahrzeug im Wohngebiet gehören.

