Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200807.2 Kellinghusen: Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung

Kellinghusen (ots)

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Kellinghusen mit richterlichem Beschluss hat die Polizei am Donnerstagvormittag einige Drogen und Bargeld sichergestellt. Der 41-jährige Wohnungsinhaber muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Nachdem der Kellinghusener im Zuge von Ermittlungen ins Visier der Polizei geraten war, erwirkten die Beamten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss zum Auffinden von Beweismitteln und Betäubungsmitteln in der Wohnung des Beschuldigten in der Schützenstraße. Um 09.10 Uhr suchten Einsatzkräfte die betroffene Anschrift auf und trafen dort auf den Mann, der im Verdacht steht, Drogen an andere Personen veräußert zu haben. Im Zuge der Durchsuchung stellten die Beamten ein Kilogramm Amphetamin, Marihuana, Bargeld, eine Schreckschusswaffe und einen Schlagring sicher. Zudem nahmen sie 20 Cannabis-Pflanzen einer Kleinplantage mit.

Mangels Haftgründen kam der polizeilich bereits bekannte 41-Jährige nach seiner Vernehmung und der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß. Er wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell