Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200807.1 Itzehoe: Dieb nutzt günstige Gelegenheit

Itzehoe (ots)

Für einen nur winzigen Moment hat eine Seniorin am Donnerstagmorgen ihren Rollator aus den Augen gelassen, doch diese Zeit lange einem Dieb, um das darin abgelegte Portemonnaie zu entwenden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 10.30 Uhr hielt sich die 81-Jährige in dem KIK-Markt in der Itzehoer Kirchenstraße auf. Bei sich hatte die Dame einen Rollator, in dessen Korb sie ihre Geldbörse verwahrte. Als die Geschädigte den Gehwagen für wenige Sekunden unbeaufsichtigt ließ, griff ein Unbekannter in den Korb und entwendete das Portemonnaie, in dem sich unter anderem mehr 265 Euro befanden.

Hinweise auf den Dieb gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

