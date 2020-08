Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200806.6 Heide: Zwei Verletzte bei Unfall

Heide (ots)

Am heutigen Morgen hat sich in Heide ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Kleinwagen frontal zusammenstießen. An beiden Autos entstand Totalschaden, die Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Kurz vor 07.00 Uhr war eine 22-jährige Frau mit einem Hyundai auf der Waldschlößchenstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Als sie in die Stiftstraße einbog, übersah sie den entgegenkommenden Daihatsu eines 44-Jährigen und stieß mit diesem frontal zusammen. Beide Unfallbeteiligte erlitten bei dem Unglück Verletzungen und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Bergung der total beschädigten Fahrzeuge und die Unfallaufnahme erstreckten sich auf einen Zeitraum von 60 Minuten. Während dieser Zeit war die Kreuzung voll gesperrt.

