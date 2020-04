Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, versuchter Einbruch

Ibbenbüren (ots)

Mehrere männliche Personen wollten in der Nacht zum Mittwoch (01.04.2020) in den K&K-Markt an der Rheiner Straße einbrechen. Ein Zeuge wurde gegen 00.15 Uhr auf den Vorfall aufmerksam und informierte die Polizei. Er konnte mitteilen, dass vier etwa 20 bis 25 Jahre alte Männer mit einem Einkaufswagen die gläserne Schiebetür des Marktes zerstören wollten. Zudem versuchte eine Person, mit Fußtritten die bereits gesplitterte Glasscheibe einzutreten. Es entstand keine größere Öffnung, so dass die Unbekannten nicht in das Gebäude gelangen konnten. Als der Zeuge sich bemerkbar machte, flüchteten die Männer in Richtung Bockradener Straße. Einer von ihnen trug eine rote Bomberjacke. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere zu den vier jungen Männern, unter Telefon 05451/591-4315.

