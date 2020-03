Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand von Mülltonnen

Rheine (ots)

In der Innenstadt haben am Montagabend (30.03.2020) eine und in der darauffolgenden Nacht mehrere Mülltonnen gebrannt. Zunächst war am Montagabend, gegen 20.40 Uhr, ein Feuer an der Münsterstraße gemeldet worden. In Höhe Hausnummer 15 brannte eine Mülltonne. Das Feuer konnte gelöscht werden. In der Nacht, um 02.35 Uhr, wurde der Brand eines Müllbehältnisses an der Emsstraße gemeldet. Ein Zeuge hatte dort eine männliche Person gesehen, die er auch recht gut beschreiben konnte. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Dabei fahnden die Beamten drei weitere Brandstellen. Im Bereich Butterstraße/Rosenstraße/Mühlenstraße waren drei weitere Mülltonnen offensichtlich in Brand gesetzt worden. In unmittelbarer Nähe des Brandes an der Rosenstraße, Ecke Mühlenstraße, konnte eine männliche Person angetroffen werden. Die Beschreibung des Zeugen, der den Mann an der Emsstraße gesehen hatte, passte. Der 52-jährige Mann aus Rheine wurde vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Bei dem Brand an der Emsstraße war neben dem Müllbehältnis auch die Fassade des Haues in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden dürfte hier bei ungefähr 10.000 Euro liegen. Weitere Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

