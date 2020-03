Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, versuchter Einbruch

Rheine (ots)

Unbekannte Täter wollten in der Nacht zum Dienstag (31.03.2020) in eine Bäckerei in Mesum einsteigen. Die Einbrecher sind in der Zeit zwischen Montagabend, 18.30 Uhr und dem frühen Dienstagmorgen, um 05.00 Uhr, zu dem Gebäude an der "Alte Bahnhofstraße" gegangen. Mehrere Versuche, die Eingangstür des Geschäftes aufzubrechen, scheiterten. An der Tür waren einige Spuren zu erkennen. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

