Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Ochtrup (ots)

Am späten Montagabend (30.03.2020) hat sich auf der Gronauer Straße (Landstraße 510) ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 36 Jahre alte Gronauerin fuhr gegen 21.50 Uhr von Ochtrup in Richtung Gronau. Etwa 450 Meter hinter der Autobahnbrücke A 31 verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Der Wagen überschlug sich und landete im rechten Straßengraben. Die 36-Jährige konnte sich selbstständig aus ihrem Pkw befreien. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hospital, wo sie stationär verblieb. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Den Schilderungen zufolge war die Autofahrerin einem auf der Fahrbahn liegenden Stein ausgewichen. Der Sachschaden beträgt ungefähr 2.500 Euro.

