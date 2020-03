Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall/Flucht

Emsdetten (ots)

Am Montagnachmittag (30.03.2020) wurde an der Blumenstraße ein grauer Skoda Octavia beschädigt. Der PKW stand in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr vor dem Haus Nummer 99. Ein unbekanntes Fahrzeug ist gegen den linken Außenspiegel gefahren. Da der zerbrochene Spiegel cirka drei Meter vor dem Skoda lag, ist davon auszugehen, dass das flüchtige Fahrzeug die Blumenstraße in ortsauswärtiger Fahrtrichtung befuhr. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Emsdetten unter der Rufnummer, 02572/9306-4455.

