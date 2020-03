POL-ST: Altenberge, Körperverletzung

Polizei Steinfurt

Nach einer Körperverletzung, die sich am frühen Sonntagmorgen (29.03.2020), gegen 04.50 Uhr, am Marktplatz ereignet hat, ermittelt jetzt die Polizei. Drei junge Männer hatten sich zur frühen Stunde in der Nähe des K&K-Marktes aufgehalten. Dort tauchte eine andere Personengruppe auf, nach Zeugenangaben etwa fünf junge Männer. Die Unbekannten riefen dem Trio etwas zu. Die drei jungen Männer wollten sich entfernen und liefen davon. Die andere Gruppe holte mindestens einen von ihnen ein und schlug und trat ihn. Vor Ort wiesen zwei junge Männer Verletzungen auf. Die Unbekannten stiegen nach Zeugenangaben in ein Auto und fuhren davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

