Rund 7.000 Euro Schaden entstanden am Montag bei einem Unfall in Ulm.

Kurz vor Mitternacht fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Auto Am Hochsträß in Richtung Egginger Weg. Hierbei stieß sie mit ihrem VW gegen einen am rechten Straßenrand geparkten BMW. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und rief die Polizei. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte, dass sie viel zu viel davon getrunken hatte. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Außerdem sieht sie einer Strafanzeige entgegen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf 7.000 Euro. Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness! ++++0485405

