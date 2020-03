Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(UL) Eislingen, Ulm - Arbeiter auf der Baustelle schwer verletzt

Zwei Arbeiter mussten nach Unfällen am Montag in Eislingen und in Ulm ins Krankenhaus.

In Eislingen verluden Arbeiter gegen 13 Uhr auf einer Baustelle in der Rolandstraße ein Treppenelement. Ein 47-jähriger Mann stellte sich nach Erkenntnissen der Polizei während des Transports auf eine Stufe. Kurz darauf löste sich eine der Befestigungen. Die Treppe kippte und der Arbeiter stürzte mehr als zwei Meter tief auf den Betonboden. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei (07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 13.30 Uhr war eine 55-Jährige mit Malerarbeiten auf einem Gerüst in Ulm beschäftigt. Sie fiel durch eine offene Klappe auf das darunter liegende Stockwerk. Auch die Frau erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei prüft jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

