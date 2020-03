Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen, Geislingen - Pedelec-Fahrer stürzen

Bei Unfällen am Montag in Deggingen und Geislingen erlitten ein Mann schwere und eine Frau leichte Verletzungen.

Mit schweren Verletzungen endete gegen 12.30 Uhr eine Testfahrt eines 56-Jährigen in der Nordalbstraße in Deggingen. Der Mann hatte sich das Pedelec zuvor ausgeliehen und kam mit hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern sei nach Erkenntnissen der Polizei das Vorderrad weggerutscht. Der Mann stürzte ohne Helm und prallte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

In Geislingen stürzte gegen 17 Uhr eine Pedelec-Fahrerin alleinbeteiligt. Der Rettungsdienst brachte die 59-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Frau war zuvor in der Bahnhofstraße unterwegs.

Letzte Woche hatte das Polizeipräsidium Ulm seine Unfallzahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. Dabei fällt auf, dass die Zahl der verunfallten Pedelec-Fahrer von 2018 auf 2019 um mehr als 50 Prozent gestiegen ist. Waren es im Jahr 2018 noch 33 Unfälle mit Verletzten, stieg deren Zahl im vergangenen Jahr auf 96 solcher Unfälle an. Diese Steigerung sei auf die starke Zunahme der Pedelecs im Straßenverkehr zurückzuführen, aber auch darauf, dass diese motorunterstützten Fahrräder für viele Nutzer ungewohnt seien, sagt die Polizei. Ungeübt damit auf Tour zu gehen ist gefährlich. Das zeigt der Unfall am Montag in Deggingen. Deshalb rät die Polizei Einsteigern, das Fahren zunächst unter Anleitung von Profis zu üben.

