Montagnacht brachen Unbekannte in eine Göppinger Schule ein.

Eine Anwohnerin bemerkte kurz vor Mitternacht in einem Gebäude in der Mozartstraße mehrere Verdächtige und rief die Polizei. Die kam mit mehreren Streifen und überprüfte den Bereich, worauf zwei Verdächtige zu Fuß flüchteten. Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, sie konnten die beiden, die sich getrennt hatten, aber nicht mehr einholen. Einer von ihnen soll eine helle Oberbekleidung und darüber eine dunkle, ärmellose Weste getragen haben. Im Rahmen der Fahndung kontrollierte eine Polizeistreife beim Omnibusbahnhof einen 17-Jährigen. Ob der Jugendliche möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht sollen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Unbekannten hatten an dem Gebäude eine Tür aufgebrochen waren so in das Innere gelangt. Dort sollen sie noch weitere Türen und Spinde aufgehebelt haben. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro betragen. Angaben zur möglichen Beute liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Spezialisten sicherten vor Ort die Spuren. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) ermittelt.

Hinweis Ihrer Polizei: Fenster und Türen sind oft Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert und das Eindringen verhindert werden. Nähere Infos gibt es bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen oder unter www.k-einbruch.de.

