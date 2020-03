Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Achtung Betrüger

Falsche Polizisten blieben am Montag in Laupheim ohne Beute.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr klingelte das Telefon bei einer 77-jährigen Laupheimerin. Ein unbekannter Anrufer gab sich als Polizist aus und wollte die Frau über angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Die Seniorin durchschaute die Betrugsmasche sofort und legte. Auch bei einem wenige Minuten späteren Anruf des ominösen Anrufers legte die Frau wieder auf. Insgesamt registrierte die Polizei zwischen 20 und 22 Uhr 16 Anrufe von falschen Polizisten in Laupheim. In allen Fällen gingen die unbekannten Anrufer leer aus.

Um sich vor falschen Polizeibeamten zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei fragt Sie nicht am Telefon nach Wertsachen, ohne dass Sie zuvor eine Anzeige erstattet haben. Geben Sie daher am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie nicht auf derartige Forderungen ein. - Rufen Sie die 110 oder Ihre Polizeidienststelle an. - Notieren Sie sich die auf Ihrem Telefon angezeigte Nummer des Anrufers. - Prägen Sie sich möglichst Stimme und Besonderheiten der Sprache des Anrufers ein. - Erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer Polizei, falls Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sind.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

