POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zeugen melden berauschte Fahrer

Zwei Fahrer machten am Montag in Herbrechtingen durch ihre Alkoholisierung auf sich aufmerksam.

Gegen 19.15 Uhr fiel einem Autofahrer auf der Strecke von Herbrechtingen nach Heldenfingen ein Transporter auf. Dessen Fahrer soll mehrmals auf die Gegenfahrspur gekommen sein, sagte der Mann der Polizei. Die überprüfte in Heldenfingen einen Verdächtigen, der deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Der Mann musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Nur wenige Minuten später meldete ein Zeuge der Polizei eine weitere mutmaßliche Trunkenheitsfahrt. In Hausen soll ein Mann Bier getrunken haben und danach mit einem Opel weggefahren sein. Die Polizei traf den Verdächtigen an seiner Wohnanschrift an. Auch er hatte zu viel Alkohol intus und musste eine Blutprobe und den Führerschein abgeben.

Beide Fahrer sehen einer Strafanzeige entgegen.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

