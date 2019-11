Polizei Mettmann

POL-ME: Technischer Defekt verantwortlich für Autobrand - Hilden - 1911087

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (20. November 2019) kam es an der Schützenstraße in Hilden zu einem Autobrand.

Gegen 22:20 Uhr informierten Zeugen Polizei und Feuerwehr, dass ein grauer BMW in Flammen steht. Die zeitnah eintreffende Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte eine Ausweitung auf weitere Fahrzeuge.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein technischer Defekt verantwortlich dafür, dass der Motorraum in Brand geriet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

