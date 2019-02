Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter spricht 9-jähriges Mädchen an - Polizei sucht Zeugen

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag sprach in Angelbachtal ein unbekannter Mann ein 9-jähriges Mädchen in verdächtiger Weise an. Das Mädchen war gegen 14 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Schule. Beim Durchqueren des Schlossgartens des Schlosses Eichtersheim traf sie an der Brücke über den Waldangelbach auf einen unbekannten Mann, der sie ansprach, dass er sie nach Hause bringe. Das Mädchen warf ihren Schulranzen zu Boden und rannte davon. Am Ausgang des Schlossgartens traf sie eine Bekannte ihrer Mutter, die sie nach Hause brachte.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 40 Jahre alt - Schlank - Sehr kurze Haare - Trug einen hüftlangen schwarzen Mantel und Jeans

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

