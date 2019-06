Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

34414 Warburg (ots)

Ein 29-jähriger Borgentreicher hat am Mittwoch, 04.06.2019, gegen 11:45 Uhr, seinen blauen Skoda Oktavia in der Kleebrede, Höhe Hausnummer 22 zum Parken abgestellt. Als er gegen 19:35 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Auf Grund der Beschädigungen muss es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen LKW gehandelt haben. Die Polizei in Warburg (Tel. 05641 - 78800) bittet um Hinweise und Angaben von Zeugen./he

