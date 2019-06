Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht - 1000 Euro Schaden

37671 Höxter (ots)

Ein weißer Ford Kuga ist am Freitag, 31.05.2019, zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Heimwerkermarktes an der Albaxer Straße durch das Auto eines anderen Verkehrsteilnehmers auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell