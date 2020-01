Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200126 - 0085 Frankfurt-Ginnheim: Graffitisprayer festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Samstag, den 25. Januar 2020, gegen 00.45 Uhr, Graffitisprayer in der Rosa-Luxemburg-Straße. Die beiden dunkel gekleideten Personen seien gerade dabei, im Bereich der Feuerwache, eine Wand zu besprühen.

Die beiden Sprayer befanden sich noch bei der "Arbeit", als sie die Polizei erblickten und sofort die Flucht ergriffen. Ihre Farbdosen ließen sie am Tatort zurück. Während es einer Person gelang, zu flüchten, konnte die zweite Person beim Übersteigen des Zaunes zum Walter-Möller-Platz festgenommen werden.

Bei dem jungen Mann handelt es sich um einen 20-jährigen Frankfurter. Der Beschuldigte stimmte einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung zu, bei der dann noch weitere 60 Farbdosen sichergestellt werden konnten. Am Tatort fand sich ein etwa 8x2 Meter großes Graffito, vermutlich ein Pitbull. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

