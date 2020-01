Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200124 - 0084 Frankfurt-Gallus: Marihuana weggeworfen

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (23. Januar 2020) stellten Polizeibeamte des 13. Reviers im Rahmen von Kontrollmaßnahmen bei einem mutmaßlichen Dealer Päckchen mit Marihuana sicher.

Gegen 20:30 Uhr fiel ihnen der 43 Jahre alte Mann im Bereich der Hohenstaufenstraße auf, als sich dieser zwei verdächtigen Päckchen entledigen wollte und diese wegwarf. Rund 110g Marihuana waren in diesen enthalten, wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte. Zudem konnten bei dem 43-Jährigen Mann aus Frankfurt mehrere hundert Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden werden. Eine im Anschluss durchgeführte Durchsuchung in dessen Wohnräumen blieb ergebnislos.

Der Beschuldigte kam in die Haftzellen des Präsidiums und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen.

