Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auffahrunfall mit über zwei Promille

Lahr (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr mussten in der Nacht von Sonntag auf Montag feststellen, dass der Lenker eines VW Polo möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol in seinem Gefährt unterwegs war. Der 62-Jährige war gegen 0:10 Uhr auf der Werderstraße unterwegs, als er ungebremst auf den an der Ampel wartenden Mercedes-Benz auffuhr. Nachdem bei der Unfallaufnahme ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille zutage brachte, musste der Fahrzeugführer auch Blut abgeben. Nach Auswertung der erhobenen Probe erwartet ihn nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Offenburg.

