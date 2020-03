Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Gellendorf, Einbruch in eine Garage

Rheine (ots)

Eine unbekannte Anzahl von Werkzeugen und -maschinen haben Diebe aus einer Garage am Storchenring in Gellendorf entwendet. Nach ersten Feststellungen nahmen die Täter Gegenstände im Wert von mehr als 800 Euro mit. In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr und Montagmorgen (30.03.2020), 07.00 Uhr, haben sich die Diebe zunächst auf das Grundstück des Neubaus begeben. Hier schafften sie es, sich Zutritt zu der Garage zu verschaffen. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell