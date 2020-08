Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200806.4 Heide: Korrektur zur Meldung 200806.1

Heide (ots)

In die oben genannte Meldung hat sich ein Fehler eingeschlichen: der Brandort liegt nicht in der Süderstraße, sondern in der Friedrichstraße in Heide.

