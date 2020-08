Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200806.3 Burg: Einbruch in Jugendzentrum

Burg (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch ist es in Burg zu einem Einbruch in das Gebäude des Jugendzentrums gekommen. Die Täter stahlen elektronisches Gerät, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwochmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Objekt Am Sportplatz. Aus einer Abstellkammer entwendeten sie unter anderem eine neue und unbenutzte Playstation inklusive mehrerer Controller. Der genaue Wert der erlangten Beute ist noch unklar, Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

Zeugen sollten sich in dieser Sache mit der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

