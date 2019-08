Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0967

Ein unbekannter Täter oder unbekannte Täter hat/haben in mehreren Nächten auf dem Gelände eines Autohauses an der Cappenberger Straße in Lünen mehrere Autos beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bislang sind der Polizei insgesamt 24 Fahrzeuge bekannt, die in den Nächten vom 9. auf den 10., vom 12. auf den 13., vom 21. auf den 22. und im Laufe des 22. August beschädigt wurden - vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 35.000 bis 40.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich des Tatorts an der Kreuzung Cappenberger Straße/Konrad-Adenauer-Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

