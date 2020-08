POL-IZ: 200805.7 Itzehoe: Mehrere Taschendiebstähle

Polizeidirektion Itzehoe

Am Dienstag ist es in Itzehoe in zwei Geschäften zu drei Diebstählen von Geldbörsen aus Taschen gekommen. In einem Fall erfolgten im Anschluss an die Tat Kontoabbuchungen in Höhe von insgesamt 1.420 Euro.

Gegen 11.00 Uhr trieben offenbar Diebinnen ihr Unwesen in einem Bekleidungsgeschäft in der Feldschmiede. Sie entwendete die Portemonnaies von zwei Kundinnen unbemerkt aus einem Rucksack und aus einer Umhängetasche. Eine der Geschädigten beschrieb im Nachhinein eine verdächtige Frau, die ihr während des Einkaufs ein paarmal sehr nahekam. Diese soll 18 bis 20 Jahre alt, dünn, etwa 160 bis 165 cm groß und augenscheinlich deutscher Herkunft gewesen sein. Sie trug einen langen, dunklen Zopf. Der zweiten Bestohlenen war eine etwa 35-Jährige aufgefallen, die sie mehrfach in ein Gespräch verwickelte. Die Dame war ihren Angaben zufolge etwa 160 bis 170 cm groß, sprach fließend Deutsch und lispelte dabei. Sie hatte eine schwarz-weiße Leggings an und besaß dunkle Haare.

Ein drittes Diebstahls-Opfer hielt sich gegen 13.30 Uhr bei Lidl in der Lise-Meitner-Straße auf. Hier entwendete ein Unbekannter die Geldbörse der 77-Jährigen aus einer Handtasche und buchte anschließend mit einer Bankkarte mehrfach Bargeld vom Konto der Anzeigenden ab. Die 77-Jährige konnte keinerlei Angaben zu einem möglichen Täter machen.

Hinweise nimmt in allen drei Fällen die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

