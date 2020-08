Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200805.5 Glückstadt: Drogenfahrt

Glückstadt (ots)

Dienstagmittag hat eine Streife in Glückstadt einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der berauscht mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Um 13.20 Uhr kontrollierten Beamte in der Christian-IV.-Straße den Fahrer eines Dacias. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Heiders stellten die Einsatzkräfte Auffälligkeiten fest, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, einen Drogenvortest zu absolvieren war der Betroffene nicht in der Lage.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen der Drogenfahrt ordnungsrechtlich verantworten - das fahren seines Autos musste er erst einmal einem Bekannten überlassen.

Merle Neufeld

