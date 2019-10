Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Von Trickdieb bestohlen

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Trickdieb macht Beute (Zeugenaufruf)

Ein 78-Jähriger ist am Freitagmittag von einem Trickdieb bestohlen worden. Der Senior wurde gegen 13.45 Uhr in der Max-Eyth-Straße von einem zirka 50 - 55 Jahre alten Mann angesprochen, der eine Zwei-Euro-Münze gewechselt haben wollte. Als der 78-Jährige daraufhin seine Geldbörse herausholte und die Münze wechselte, griff der Unbekannte hinein. Der Täter ging anschließend in Richtung Schlachthausstraße davon. Wenig später stellte der Senior fest, dass ihm mehrere hundert Euro fehlten. Der Gesuchte ist ungefähr 175 Zentimeter groß und schlank und hat eine dunkle, sonnengebräunte Haut. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke sowie einer dunklen Hose. Der Täter sprach gebrochenes Deutsch. Hinweise erbittet das Polizeirevier Kirchheim/Teck unter 07021/501-0. (mr)

