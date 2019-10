Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: mehrere Unfälle

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT) Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unaufmerksamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursache für ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der Markwiesenstraße ereignet hat. Ein 60-Jähriger war gegen 17.50 Uhr mit seinem BMW Z4 auf der Markwiesenstraße in Richtung L 384 unterwegs. Zu spät erkannte er daß an der Einmündnung zur L 384 eine 43-jährgige mit ihrem VW Touran verkehrsbedingt anhalten musste. Der BMW fuhr hinten auf den VW auf. Beim Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Reutlingen (RT) Pkw contra Lkw

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag in der Schieferstraße ereignet hat. Kurz nach elf Uhr war ein 73-Jähriger Autofahrer mit seinem Nissan Micra Richtung Tübingen unterwegs und übersah beim Wechsel auf die linke Fahrspur den von hinten kommenden Sattelauflieger eines 45-Jährigen Fahrers aus Tübingen. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Den Blechschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit etwa 3.000 Euro.

Neuffen (ES): Pkw überschlagen und im Maisfeld gelandet

Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr ist es zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall zwischen Linsenhofen und Neuffen gekommen. Der 35-jährige Fahrer eines Subaru war auf der regennassen L 1250 in Richtung Neuffen unterwegs und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei überquerte der Pkw zunächst einen Rad- und Fußweg, riss ein Verkehrsschild um, überschlug sich und kam in einem Maisfeld zum Stehen. Glücklicherweise zog sich der Fahrer dabei nur leichte Verletzungen zu und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Am Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Maisfeld geborgen werden.

Kirchheim/Teck (ES): Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten

Auf der B 297 in Kirchheim, zwischen der Abzweigung Flughafen Hahnweide und der Einmündung nach Lindorf, ist es am Mittwochabend, gegen 17.45 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein 26-jähriger Fahrer eines Skoda war von Kirchheim in Richtung Nürtingen unterwegs und erkannte zu spät, dass vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, lenkte der Fahrer sein Fahrzeug nach links und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Daimler-Benz einer 57-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 26-jährigen in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrzeuglenker, sowie eine Beifahrerin, die im Pkw der 57-jährigen saß, wurden leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 297 für über 2 Stunden vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

