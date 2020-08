Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200805.4 Büsum: Diebstahl zweier Pedelecs

Büsum (ots)

In der vergangenen Woche haben Unbekannte aus einem Keller in Büsum zwei Pedelecs entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib der Räder geben können.

Von Donnerstag auf Freitag begaben sich die Täter in den Keller eines Hauses in der Nordseestraße und stahlen dort zwei schwarze E-Bikes des Hersteller Prophete im Gesamtwert von 2.400 Euro. Akkus befanden sich zum Zeitpunkt der Tat nicht an den Fahrrädern.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 wenden.

Merle Neufeld

