Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Meingeringhausen - Unbekannter öffnet vier Fahrzeuge, kaum Beute

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag öffnete ein Unbekannter vier Fahrzeuge im Korbacher Stadtteil Meingeringhausen. Da er kaum Wertsachen fand, blieb seine Beute sehr gering.

Unter den Fahrzeugen befanden sich drei Autos und ein Linienbus. Der unbekannte Täter brach den an einer Bushaltestelle bei der Walmehalle parkenden Linienbus auf und durchsuchte mehrere Ablagefächer. Er entwendet etwa 10 Euro Münzgeld und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

In der Walmestraße öffnete er außerdem einen braunen Mercedes und einen roten Renault Twingo aus. Während er im Twingo keine Beute finden konnte, stahl er aus dem Mercedes eine Dokumentmappe und ein Lederetui, die im Nahbereich wieder aufgefunden werden konnten. Aus dem Lederetui hatte der Täter drei Euro entwendet.

Außerdem gelangte der Täter noch in einen schwarzer Mercedes, der in der Hainstraße stand. Er durchsuchte das Auto, fand aber auch hier keine Wertgegenstände, so dass es bei einer Gesamtbeute von 13 Euro aus vier Fahrzeugen blieb.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

