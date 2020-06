Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei Frankenberg

Korbach (ots)

Am letzten Wochenende kam es im Frankenberger Land zu mehreren Einbrüchen, die derzeit die Polizei beschäftigen. Die Täter blieben fast ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten es Einbrecher auf die Tennishalle Am Sternberg in Frankenau abgesehen. Sie schlugen eine Tür ein und konnten so in den Gastraumbereich gelangen. Dort durchsuchten sie unter anderem Schränke. Da sie offensichtlich kein anderes Diebesgut finden konnten, stahlen sie eine Kiste Bier. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

In der Nacht zu Sonntag waren Unbekannte in Battenberg-Berghofen aktiv. Sie versuchten, in das Sportlerheim Am Rödelsberg zu gelangen. Dazu hebelten sie an einer Tür und schlugen ein Fenster ein. Eventuell wurden sie gestört, sie gelangten nicht in das Gebäude und mussten ohne Beute flüchten. Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

In der gleichen Nacht suchten Einbrecher eine Autowaschanlage in Allendorf-Battenfeld auf. Sie hebelten mehrere Automaten der Wasch- und Staubsaugeranlage auf. Da sich in diesen jedoch kein Geld befand und auch der Versuch, die Tür zu einem Lagerraum aufzubrechen, misslang, mussten die Täter auch hier ohne Beute flüchten. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Auch das Sportlerheim in Haina-Löhlbach war Ziel von Einbrechern. Sie schlugen in der Zeit von Montag (1. Juni) bis Samstag (6. Juni) eine Scheibe ein und konnten so in das Vereinsheim gelangen. Auch hier konnten die Einbrecher nicht entwenden. Der Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt.

In allen vier Fällen ermittelt die Polizeistation Frankenberg. Hinweise werden unter der Tel. 06451-72030 entgegengenommen.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell