Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck - Nieder-Werbe/Twistetal-Twiste - Unbekannte brechen in Imbisse am Edersee und in Twistetal ein

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Imbiss in der Uferstraße in Waldeck-Nieder-Werbe ein. Sie stahlen Geld und Lebensmittel. Die Täter brachen ein Fenster gewaltsam auf und stiegen in den Gastraum ein. Dort entwendeten sie Geld, Fleisch und andere Lebensmittel. Mit der Beute im Gesamtwert von etwa 700 Euro konnten sie unerkannt entkommen.

In derselben Nacht war auch ein Imbiss in der Hauptstaße in Twistetal-Twiste Ziel von Einbrechern. Sie gelangten durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude. Im Gastraum brachen sie einen Spielautomaten auf und durchsuchten mehre Schränke und andere Behältnisse. Die Täter entwendeten auch hier Geld und Lebensmittel. Die Höhe des Stehlguts steht noch nicht fest, die Täter richteten aber herblichen Sachschaden an.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

