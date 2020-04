Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Zwei Männer schlagen auf 24-Jährigen ein

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Montagabend schlugen zwei Männer im Stadtteil Kirchheim auf einen 24-Jährigen ein. Ein Zeuge meldete gegen 22 Uhr eine Schlägerei an der Straßenbahn-Endhaltestelle Kirchheim Friedhof. Eine Person liege nun bewusstlos auf dem Boden. Beim Eintreffen der Beamten konnte ein 23-jähriger am Boden liegend angetroffen werden. Er war nicht ansprechbar. Nach Behandlung durch einen ebenfalls verständigten Notarzt kam der Mann wieder zu sich und schrie unverständliche Worte aggressiv umher. Er wurde unter Begleitung der Polizeibeamten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einer der Schläger wurde kurz vor Mitternacht von seinen Mitbewohnern Polizeibeamten an der Polizeiwache im Ankunftszentrum Heidelberg übergeben. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Um wen es sich bei seinem Begleiter und zweiten Schläger handelte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

