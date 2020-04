Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei fahndet nach vermisstem 56-jährigem Andreas P.

Seit Montagmittag 13 Uhr wird der 56-jährige Andreas P. aus Mannheim vermisst. Er hatte sich nach einem Besuch seines Hausarztes in der Kirchenstraße kurz vor dem Eintreffen eines Krankentransportwagens zu Fuß in unbekannter Richtung entfernt. Laut Einschätzung des Arztes ist der Gesuchte dringend auf Medikamente angewiesen und könnte in Lebensgefahr geraten.

Personenbeschreibung:

Ca. 190 cm groß, kräftige Gestalt, kahlrasiert. Bekleidet mit dunkelgrauem Pullover und Jacke sowie schwarzer Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Aufenthalt des Gesuchten geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

