Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vermisster 56-jähriger Andreas P. wohlbehalten zurückgekehrt

Mannheim (ots)

Der seit Montagmittag vermisste Andreas P. konnte in der Nacht, gegen 1.30 Uhr wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war freiwillig zurückgekehrt. Es wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.

Pressevertreter werden gebeten das Lichtbild der Vermissten aus dem Bestand (auch Online) zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell