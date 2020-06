Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Wethen - Unbekannter richtet hohen Sachschaden an Festhalle an

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte ein Unbekannter in die Festhalle in Diemelstadt-Wethen einzubrechen. Der Täter schlug mehrere Scheiben ein, hebelte an einem Fenster und warf einen am Tatort gefundenen großen Stein in eine Scheibe. Der Täter gelangte aus unbekannten Gründen nicht in die Festhalle. Der von ihm angerichtete Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

