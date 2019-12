Polizei Münster

POL-MS: 26-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Münster (ots)

Polizisten nahmen am frühen Dienstagmorgen (24.12., 3.48 Uhr) einen 26-Jährigen nach einer Verfolgungsfahrt auf der Warendorfer Straße fest.

Der Wagen fiel den Beamten am Friesenring auf und sollte gestoppt werden. Den Polizisten war bekannt, dass im Stadtgebiet ein gestohlener Smart aus Wuppertal mit gestohlenen Kennzeichen aus Bonn bewegt wurde. Mit diesem wurde am Vortag (23.12.) ein Tankbetrug in Roxel begangen.

Anstelle auf die Anhaltezeichen und das Blaulicht der Beamten zu reagieren, flüchtete der 26-Jährige mit dem Auto. Im Bereich der Warendorfer Straße bremsten die Polizisten den Smart aus. Dabei rammte der Münsteraner zwei Streifenwagen und beschädigte diese.

Gegen den 26-Jährige lag ein Untersuchungshaftbefehl vor und die Beamten nahmen in fest. Der Münsteraner hat keinen Führerschein. In dem Wagen fanden die Beamten die Beute von zwei Einbrüchen aus der Nacht an der Andreas-Hofer-Straße und der Coerdestraße. Zudem entdeckten die Polizisten ein Notebook, welches vor mehreren Wochen bei einem Geschäftseinbruch am Willy-Brandt-Weg gestohlen wurde.

Die Ermittlungen zu weiteren Einbrüchen und der Tatbeteiligung eines 23-Jährigen, der in dem Wagen des 26-Jährigen saß, dauern an.

