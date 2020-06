Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Helsen - Unbekannte stehlen Autoräder und Werkzeuge aus Schuppen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen Geräteschuppen in Helsen ein. Sie entwendeten Autoräder und Elektrowerkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter begaben sich zunächst an ein Hoftor des Gebäudes in der Schanzenstraße. Nachdem sie ein Schloss aufbrachen, konnten sie auf den Hof gelangen. Auf dem Hof stahlen sie vier Autoräder. Dabei handelt es sich um Alufelgen der Marke Ford mit Reifen der Marke Michelin in der Größe 225x45 ZR 18. Anschließend brachen die Täter ein weiteres Schloss auf und gelangten so in einen Geräteschuppen. Aus diesem entwendeten die Einbrecher mehrere Elektrowerkzeuge wie Sägen und Laubbläser der Marken Stihl und Bosch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro, die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990, zu melden.

