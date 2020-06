Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Schmillinghausen - Vito vom Hof gestohlen und später wieder aufgefunden, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstag- bis Sonntagmorgen entwendete ein Unbekannter einen älteren weißen Mercedes Vito mit WA-Kennzeichen von einem landwirtschaftlichen Hof in Bad Arolsen-Schmillinghausen. Der Halter bemerkte den Diebstahl erst am Sonntagabend.

Der Vito konnte am Montagmorgen in der Feldgemarkung bei Diemelstadt-Billinghausen aufgefunden werden.

Die Polizei Bad Arolsen ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat den auffälligen weißen Vito mit den Aufschriften "KTM" auf beiden Seiten im Zeitraum von Samstag- bis Montagmorgen gesehen oder kann andere Hinweise zu dem Diebstahl geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Arolsen unter der Tel. 05691-97990 zu melden.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell