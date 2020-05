Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Auto kommt von der Fahrbahn ab

Drei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Dienstag bei Giengen.

Ulm (ots)

Die 33-Jährige fuhr gegen 10.45 Uhr von Giengen in Richtung Heidenheim. Die Frau geriet mit ihrem Nissan nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen eine Böschung. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau schwer. Die beiden im Auto befindlichen Kleinkinder verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Nissan schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

+++++++ 0881226

Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell