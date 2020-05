Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ungebetenerer Gast

Für einen 21-Jährigen endete die Nacht in Heidenheim in der Zelle.

Der 21-Jährige befand sich am Mittwoch bei einem Bekannten im Ginsterweg zu Gast. Nach einem Streit musste der Mann die Wohnung des Bekannten kurz nach 2 Uhr verlassen. Das missfiel dem 21-Jährigen und er warf mit einem Stein eine Fensterscheibe seines Bekannten ein. Eine Polizeistreife rückte an und nahm den Sachverhalt auf und dem Steinewerfer wurde ein Platzverweis erteilt. Gegen 3.30 Uhr trat der Mann an gleicher Stelle wieder in Erscheinung. Diesmal nahm die Polizei ihn mit und er musste den Rest der Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen.

