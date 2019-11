Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration in der Bonner Innenstadt

Poppelsdorf am Freitag, 29.11.2019

Bonn (ots)

Am kommenden Freitag, 29.11.2019 findet in der Bonner Innenstadt und in Poppelsdorf eine Demonstration unter dem Motto "Global Day of Climate Action" statt. Die Veranstalter Fridays for Future Bonn rechnen mit rund 2500 Teilnehmern.

Die Demonstranten versammeln sich gegen 09:30 Uhr zu einer Auftaktkundgebung auf dem Marktplatz. Anschließend bewegt sich der Versammlungsaufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Am Hof, Martinsplatz, Maximilianstraße/Busbahnhof, Südunterführung, Poppelsdorfer Allee, Meckenheimer Allee, Clemens-August-Straße, Sebastianstraße, Poppelsdorfer Platz, Sebastianstraße Carl-Troll-Straße, Katzenburgweg, Meckenheimer Allee, Poppeldorfer Allee, Am Poppelsdorfer Weiher

Im Bereich des Poppelsdorfer Platzes und in der Carl-Troll-Straße ist eine Zwischenkundgebung geplant. Gegen 13:00 Uhr endet die Veranstaltung mit einer Abschlusskundgebung vor dem Poppelsdorfer Schloss. Für die Dauer der Versammlung ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Die Polizei geht von einem störungsfreien Verlauf der Demonstration aus und wird diese begleiten.

Für Fragen rund um die Demonstration ist unter der Nummer 0228 15-3030 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr ein Bürgertelefon geschaltet.

