Polizei Bonn

POL-BN: Bonn- Brüser Berg: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen auf dem Brüser Berg aufgenommen.

Auf der Borsigallee verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von Sonntag (24.11.2019), 14:00 Uhr bis Montag (25.11.2019), 06:00 Uhr über ein Fenster Zugang zu einem Ladenlokal. Dort erbeuteten sie Bargeld, Getränke und Lebensmittel und konnten unerkannt entkommen.

Von 02:00 Uhr bis 14:40 Uhr am Montag (25.11.2019) hebelten Einbrecher ein Fenster einer Gaststätte auf der Von-Guericke-Allee auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier entwendeten sie unter anderem Bargeld, Spirituosen, ein Mobiltelefon und einen Laptop.

Die Ermittler des KK34 fragen: Wer hat etwas Verdächtiges an den beiden Tatorten im Tatzeitraum bemerkt? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell