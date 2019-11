Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Wachtberg-Berkum - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

Zwischen 11:00 und 13:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter am 25.11.2019 in eine Souterrainwohnung auf der Limbachstraße in Wachtberg-Berkum ein: Die Einbrecher betraten zunächst das rückwärtige Grundstück des Mehrparteienhauses. Nach der Spurenlage verschafften sie sich dann durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zugang in die Zimmer, aus denen sie dann Uhren und Schmuck in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang entwendeten. Die Täter verließen den Ort des Geschehens schließlich mit ihrer Beute unerkannt. Die Kripo prüft auch, ob die Beobachtung einer Zeugin in den Nachmittagsstunden des 24.11.2019 im Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruch stehen könnte: Die Zeugin beobachtete gegen 16 Uhr drei Männer im näheren Bereich des betroffenen Hauses, die augenscheinlich keinen tatsächlichen Bezug zu dem Grundstück hatten. Zu den Personen liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

160-170 cm groß 40-45 Jahre alt osteuropäisches Aussehen ungepflegte Bekleidung

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell