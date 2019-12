Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Einbrüche am Heiligabend - Schmuck und Bargeld entwendet

Holzminden (ots)

Böse Überraschung am Heiligabend. Am 24.12.2019 kam es in der Zeit von 16.30 Uhr bis 23.10 Uhr zu zwei Einbrüchen in Holzminden. Der oder die Täter erbeutete(n) nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck und Bargeld und verursachten Sachschaden. Während der Abwesenheit der Bewohner wurde sich gewaltsam Zutritt zu den Häusern in der Rumohrtalstraße und im Dr.-Lehmann-Weg verschafft und sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die aktuellen Ermittlungen dauern an.

Personen, die Hinweise zu den Einbrüchen, verdächtige(n) Person(en) und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Holzminden

i.A. PHK'in Julia Scheidemann

Telefon: 05531/958-0

E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell